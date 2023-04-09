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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 3 bölgede etkili olacak

Meteoroloji'den Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi için toz taşınımı uyarısı geldi. Açıklamada çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Giriş: 09.04.2023 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
TOZ UYARISI! Son dakika hava durumu 9 Nisan: Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 3 bölgede etkili olacak
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR BEKLENİYOR

Açıklamada rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, Hatay'ın batısında yer yer 70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fotoğraf: AA

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de belirtildi.

Fotoğraf: AA

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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