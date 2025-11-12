Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 18° Ankara Güneşli 17° İzmir Kısmen Güneşli 22° Antalya Parçalı bulutlu 22° Trabzon Parçalı bulutlu 19° Bursa Kısmen Güneşli 16° Adana Parçalı bulutlu 26° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Güneşli 22° Ağrı Parçalı bulutlu 15°

REKLAM advertisement1

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı bulutlu EGE Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 19°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 22°C Parçalı bulutlu MANİSA °C, 18°C Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 17°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 15°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM KAYSERİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 21°C Parçalı bulutlu MARDİN °C, 21°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 22°C Parçalı bulutlu