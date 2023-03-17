Sağanak ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu iller dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve (İzmir dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların: Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı