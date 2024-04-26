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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve çöl tozu uyarısı

        Meteoroloji'den sağanak ve çöl tozu uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Ülkemizi etkisi altına alan çöl tozu İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de görülmeye devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 07:23 Güncelleme: 26.04.2024 - 07:23
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        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 28°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 23°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Bulutlu 32°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 30°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 30°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 26°

        Hava sıcaklığının Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın önceleri güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlamak üzere zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney, güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, İç Anadolu ile Doğu Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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