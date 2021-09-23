Önemli uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının güney iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
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