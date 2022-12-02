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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Batı Akdeniz, Toroslar ile İç Anadolu'nun doğusu yağmurlu olacak. Yağışların; Trakya, kıyı Ege çevrelerinde kuvvetli olması beklenirken, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.

Giriş: 02.12.2022 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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