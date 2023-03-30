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Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi kar yağışlı, Doğu Anadolu'nun güneyi yağmurlu; diğer bölgeler ise kapalı ve parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek

Giriş: 30.03.2023 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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