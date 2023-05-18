Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU | Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur alarmı

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış alarmı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 20 il için sarı kodlu uyarı verilirken; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Giriş: 18.05.2023 - 07:31 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU | Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur alarmı
20 ile sarı kod! Gök gürültülü sağanak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu,(İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, (İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya’nın kuzeyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
CHP tam kadro sahada
CHP tam kadro sahada
Meclis'in adaşları
Meclis'in adaşları
3 bölge için sağanak uyarısı
3 bölge için sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.