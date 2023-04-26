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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Akdeniz'in batısı ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağıların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 26.04.2023 - 07:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu | Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: Bu bölgeler dikkat! 26 Nisan 2023 MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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