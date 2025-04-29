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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı... - 29 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin güneyi, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü kuvvetli sağanak yağmurların etkisi altında. Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri, Sivas, Burdur ve Antalya'da etkili olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 07:31 Güncelleme: 29.04.2025 - 07:31
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        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 18°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 22°

        Trabzon

        Bulutlu 13°

        Bursa

        Bulutlu 14°

        Adana

        Sağanak Yağış 25°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 26°

        Gaziantep

        Sağanak Yağış 22°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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