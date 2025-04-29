Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van ve Hakkari hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Konya, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 15° Ankara Kısmen Güneşli 18° İzmir Kısmen Güneşli 22° Antalya Güneşli 22° Trabzon Bulutlu 13° Bursa Bulutlu 14° Adana Sağanak Yağış 25° Diyarbakır Kısmen Güneşli 26° Gaziantep Sağanak Yağış 22° Ağrı Sağanak Yağış 18°

Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Denizli, Aydın, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Burdur’un batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. TOZ TAŞINIMI UYARISI Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.