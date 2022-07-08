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Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

08.07.2022 - 07:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı
Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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