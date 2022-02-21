Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Çankırı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat, Sivas, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
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