Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AĞRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık