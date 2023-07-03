Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.