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Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale, Ege'nin iç ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye'nin iç kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Giriş: 03.07.2023 - 07:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu
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Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AĞRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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