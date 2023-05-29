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Meteoroloji'den 28 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Meteoroloji'nin hava tahmini haritasında 28 kent için "sarı", 2 il için de turuncu alarm verildi. İşte o kentlerimiz...

Giriş: 29.05.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den 28 kent için
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI YAPILDI

AA'da yer alan habere göre sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

28 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji'nin hava tahmini haritasında 28 kent için "sarı", 2 il için de turuncu alarm verildi. Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı: Adıyaman, Ankara, Bingöl, Bolu, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Tunceli, Uşak, Şırnak, Karabük, Batman, Şanlıurfa, Siirt, Muğla, Manisa, Kütahya, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Denizli, Bitlis, Aydın ve Afyonkarahisar.

2 İL İÇİN "TURUNCU" UYARI

Turuncu uyarıda bulunulan iller ise Burdur ve Isparta olarak açıklandı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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