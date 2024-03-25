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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

REKLAM ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

İZMİRLİLERE UYARI: ÖNLEM ALIN İzmir için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kent genelinde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı tedbir alınması gerektiği duyuruldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.