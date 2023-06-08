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Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı! Bu bölgelerde yoğun yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 11 il için sarı kodlu uyarı verilirken; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla, Kırıkkale, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 08.06.2023 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı! Bu bölgelerde yoğun yağmur var
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in batısı ile Balıkesir çevreleri ve Karaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri, Ankara'nın güneyi ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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