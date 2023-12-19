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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

İstanbul Güneşli 13° Ankara Güneşli 9° İzmir Güneşli 15° Antalya Güneşli 19° Trabzon Bulutlu 11° Bursa Güneşli 13° Adana Güneşli 19° Diyarbakır Kısmen Güneşli 10° Gaziantep Güneşli 13° Ağrı Kısmen Güneşli 3°

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.