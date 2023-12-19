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        Haberler Gündem Hava Durumu SİS PERDESİ | Bugün hava durumu nasıl? Son dakika: Meteoroloji uyarı yayınlandı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 19 Aralık raporu...

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok, sis ve pus var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve akşam saatleri için sis ve pus uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 07:25 Güncelleme: 19.12.2023 - 07:38
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        Yağış yok, sis ve pus var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 13°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Bulutlu 11°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        #son dakika haberi
        #meteoroloji
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