Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık