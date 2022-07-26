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Meteoroloji açıkladı! Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler sıcak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

26.07.2022 - 07:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler sıcak
Karadeniz yağmurlu diğer bölgeler sıcak
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya’nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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