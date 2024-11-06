Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 15° Ankara Güneşli 12° İzmir Güneşli 20° Antalya Güneşli 24° Trabzon Kısmen Güneşli 13° Bursa Güneşli 13° Adana Güneşli 26° Diyarbakır Güneşli 17° Gaziantep Güneşli 18° Ağrı Güneşli 7°

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Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. REKLAM EDİRNE °C, 17°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 14°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 21°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 19°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 26°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 25°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 23°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 26°C Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. REKLAM ANKARA °C, 12°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 14°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 13°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C Parçalı bulutlu REKLAM ARTVİN °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 7°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 12°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 10°C Az bulutlu ve açık GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 17°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 18°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 16°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 20°C Az bulutlu ve açık