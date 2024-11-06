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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar artıyor - 6 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur görülürken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 07:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 07:13
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        Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 15°

        Ankara

        Güneşli 12°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 13°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 17°

        Gaziantep

        Güneşli 18°

        Ağrı

        Güneşli

        Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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        EDİRNE °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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        ANKARA °C, 12°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 12°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 14°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 13°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

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        ARTVİN °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ERZURUM °C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 7°C

        Parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 12°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 10°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 18°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 16°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 20°C

        Az bulutlu ve açık

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