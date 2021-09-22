Mertcan cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde 17 Mayıs'ta meydana gelen olayda, sahilde doğum günü kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen başka bir grup arasında çıkan kavgada Mertcan Kaya (23) bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, kardeşi Metehan Kaya (17) ise yaralanmıştı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklanmıştı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kaya'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
'BİR ŞAHSIN KENDİSİNE OMUZ ATTIĞINI SÖYLEDİ'
Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Alican Aydınlı, ifadesinde dehşet anlarını şöyle anlattı, "Arkadaşlarım Ebubekir, Akant, Emre Emir ve ben sahilde oturup alkol alıyorduk. Daha sonra Ebubekir tuvalete gitti. Döndüğünde omuz atma meselesinden bahsediyordu. Bir şahsın kendisine omuz attığını, gidip onunla konuşmak istediğini söyledi. Omuz atan şahsın olduğu tarafa yönelince biz de onu yalnız bırakmamak için arkasından gittik.
'BIÇAĞI ÖNCE MERTCAN'A SONRA KARDEŞİNE SAPLADIM'
Ebubekir omuz atan ismini olay nedeniyle öğrendiğim Metehan ile konuşurken ağabeyi Mertcan yanımıza gelerek, 'Bu çocuk size ne yaptı? Konuşmak istiyorsanız benimle konuşun' dedi. Ebubekir'e küfür etti. Akant, 'Niye küfür ediyorsun?' der demez Mertcan Akant'a tokat attı. Sonra ortalık karıştı. Karşı grup Ebubekir ve diğer arkadaşlarıma saldırmaya başladılar. Ortalık karışınca yerde bulduğum bıçağı önce Mertcan'a daha sonra kardeşi Metehan'a birer defa olmak üzere sapladım.
ÜZERİME ATILI SUÇLAMAYI KABUL EDİYORUM
Karambol esnasında her ikisinin de karın boşluğunu hedef alarak bıçağı sapladım. Olay esnasında içkinin tesirinde olduğum için böyle bir şey yaptım. Daha sonra olay yerinden uzaklaştım. Bıçağı giderken kumsala attım. Sonrasında Ebubekir, Akant ve Emre Emir'e 'Şu an konuşmak istemiyorum, bıçağı ikisine de sapladım' dedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum."
'ON KİŞİLİK GRUBUN ARKADAŞLARIMA SATAŞTIĞINI GÖRDÜM'
Diğer sanıkların, Mertcan Kaya ile Metehan Kaya'yı bıçaklamadıklarını söyleyerek, suçlamaları kabul etmediğinin anlatıldığı iddianamede, Metehan Kaya'nın ifadesinde, olay günü arkadaşları ile eğlenmek için sahile gittiklerini, lavabodan dönerken bu gruptan ismini bilmediği şahsın kendisine bir şeyler söylediğini ancak ne dediğini anlamadığını, hiç bir şey söylemeden kendi arkadaşlarının yanına gittiğini belirtti. Kaya ifadesinde, az ileride arkadaşları ile birlikte oturan ağabeyi Mertcan Kaya'ya selam vermek için yanlarına gittiğinde on kişilik grubun arkadaşlarına sataştığını gördüğünü, bunun üzerine şahısların yanına giderek 'Hayırdır bir şey mi var dediğini, ağabeyi Mertcan'ın 'Ağabeyiyim, konuşacaksanız burada konuşun' demesi üzerine Akant'ın küfür ettiğini ve ağabeyinin de 'Siz kim oluyorsunuz?' diye karşılık vermesiyle, şahısların ağabeyinin üzerine saldırdıklarını anlattı.
'HEPSİ BİR ANDA AĞABEYİME SALDIRDI'
Metehan Kaya, ifadesinin devamında, ağabeyini grubun arasından çekip almak için bu şahısların arasına daldığını, kendisine de yumruk attıklarını, karmaşada kimin yumruk attığını görmediğini, sonrasında kavganın yatışır gibi olduğunu, şahısların ağabeyi Mertcan'ın yanına giderek konuşmaya başladıklarını, o sırada birdenbire ağabeyinin olduğu taraftan bağrışma ve küfür sesleri geldiğini, Akant isimli şahsın 'Ne duruyorsunuz vursanıza' sözlerinin ardından hepsinin bir anda ağabeyine saldırdıklarını söylediği kaydedildi.
YARALANMANIN ÖLDÜRÜÇÜ NİTELİKTE OLDUĞU BELİRTİLDİ
İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, maktul Mertcan Kaya’nın vücudunda, bir adet kesici delici alet yarası olduğunun, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğunun ve ölümünün yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin belirtildiği kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Silivri Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün raporuna göre Metehan Kaya’nın yaralanmasının yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olduğu belirtildi.
Şüpheli Alican Aydınlı'nın bıçağı ile Mertcan Kaya ile Metehan Kaya'yı bıçakladığının anlatıldığı iddianamede, diğer şüphelilerin Alican Aydınlı ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin kaydedildi. İddianamede, sanıkların Mertcan Kaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Metehan Kaya'yı ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar, bugün Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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