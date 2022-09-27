Şehit polis Sedat Gezer için ilk tören

Mersin’de polisevine düzenlenen terör saldırasında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.
Dün 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken 48 yaşındaki polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı.
Bugün şehit polis Gezer için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenleniyor. Şehidin naaşı mesai arkadaşları tarafından tören alanına getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, milletvekilleri meslektaşları, il protokolü askeri personel ile ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Soylu şehidini yakınlarına taziyesini iletirken, "Büyük kahramanlık yaptı” dedi.
"GAZETECİ DİYE TANIMLANMIŞ TERÖRİST"
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Hepimiz sınav dünyasındayız. Acınızı hissediyoruz. Sizin kadar anlayabilmemiz mümkün değil. Şehitler tepesi boş değil. Sedat kardeşimiz kendisini ülkesine, milletine, bayrağına adamış, şehitliği bir düğün gibi görmüş bu ülkenin şehitler tepesindeki kahramanıdır. Evladınız o kadar büyük bir kahramanlığa imza attı ki sivil kıyafetleriyle silahlar ve bombalarla o polisevine kalmaya geliyormuş izlenimi yarattı. Kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldılar. Kahramanlıkları şüphesiz. O büyük bir katliamı engellemiştir. Bir polisin yapabileceği en büyük görevi yapabilmek için canını feda etmiştir. Minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Gazeteci diye tanımlanmış teröristler. Ne olursa olsun bilinmesini isteriz ki bu ülkenin ay yıldızlı bayrağına sarılmış Sedat kardeşim ve tüm kahraman güvenlik güçlerimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olan şu, sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman birisin. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah, bize de şehitlik nasip etsin, inşallah. Başımız sağolsun. Kıymetli ailesi sizin başınız sağolsun. Tüm polis teşkilatının başı sağolsun. Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi.
Aslen Niğdeli olan evli ve 2 çocuk babası olan şehidin naaşının törenin ardından Mersin Muğdat Camii’ne götürüleceği, kılınacak cenaze namazının ardından ise Akbelen Şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.
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