Mersin'de orman yangını çıktı!

AA

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye iki uçak, 7 helikopter, 3 dozer, 33 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

AA'da yer alan habere göre, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgedeki kuvvetli rüzgar, hem ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor hem de yangının yayılmasına neden oluyor.