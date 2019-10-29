Mersin'in Mut ilçesinde alınan bilgiye göre, içkili bir mekanın önünde Mehmet Elbeyli (42) ile kimliği öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edilen Elbeyli ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre ambulans ile Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elbeyli, sevk edildiği Mersin'de hayatını kaybetti.

Mehmet Elbeyli’yi döverek ölümüne sebep olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.