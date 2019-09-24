İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor.

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Akşener'in açıklamalarından satır başları:

FATİH ALTAYLI: 31 Mart'tan sonra gerilim azaldı mı?

MERAL AKŞENER: Hayır azalmadı. Erdoğan BM'de herkes için barış, herkes için adalet, herkes için hukuk istedi. İnşallah Türkiye'de bunu hayata geçirir.

ATLAYLI: Türkiye'de olmadığı için mi?

Elbette Türkiye'de yok. Bir tweet attı, bunun takipçisi olacağız.

ALTAYLI: Sayın Ekrem İmamoğlu randevu istedi. Direk ona randevu vermektense 30 büyükşehir belediye başkanını çağırdı. 'Barış havası geliyor' dendi...

AKŞENER: 31 Mart akşamı rasyonelliği eline almış bir sayın Erdoğan görmüştüm. Orada İstanbul seçimlerini kabul edeceğini ve seçmenin verdiği mesajları okumaya çalışan sayın Erdoğan görmüştüm. Fakat yanıldım 6 Mayıs'ta yeniden seçim kararı alındı. 23 Haziran'da İstanbullu 800 bin farkla sayın İmamoğlu'nu seçti. Bunu Millet İttifakı'nın paydaşları olarak okumamız lazım ama biz iki ayrı siyasi partiyiz.

ALTAYLI: Nasıl okuyorsunuz?

AKŞENER: Seçmen iradesine konulan zorbalığa, ehh dedi. Bu seçmen tek başına AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP'nin seçmeni değil. Meral Akşener'e de, İmamoğlu'na da sayın Erdoğan'a da mesaj verdi. Şimi Türkiye patron şirketi olarak yönetildiği için, patronun 'seçmen velinimettir' mottosuna geri dönme ihtimali var idi. Ama ben büyük zigzaglar görüyorum. Büyükşehir belediye başkanları külliyeye çağrıldı. Bu normalde olması gereken bir iş, biz bunu Türkiye'de alkışlarken öldük.

"İSTANBULLU 23 HAZİRAN'DA KULAĞI KOPARDI"

ALTAYLI: Kendi adınıza size ne mesaj vardı?

AKŞANER: Şu mesajı gördük. Hem ben şahsen hem de partimiz çalıştı. Bir oy firesi olmadı. Aldığımız mesaj şudur, seçmen doğru projeyle, doğru dille, kutuplaştırmayan, kucaklayıcı bir dille yürüdüğünüz zaman sizi görüyor. Şunu da anladık. Bir çalışma yaptık, İstanbullu'nun verdiği oyu İYİ Parti ya da CHP olarak ya da Millet İttifakı'nın bütünü olarak 'Biz kazandık bu işi' dediğimizde hata ederiz. 23 Haziran'ın galibi İstanbulludur. Biz hep 'bu hükümetin kulağını çekin' dedik. 'Ceketimi atsam seçilirim' şeklinde seçmene saygısızlık var. 31 Mart'ta kulak çekildi, 23 Haziran'da kulağı kopardı İstanbullu, bunu gördük.

ALTAYLI: Bu seçim sonucu ileriye dönük bir şey vaad ediyor mu?

AKŞENER: Eğer 2023'e kalır da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'Sayın Erdoğan tekrar seçilir mi' diye sorarsam. Yeni sistemde Cumhurbaşkanını seçemezseniz, gitti. Sayın Erdoğan bugünkü tabloda İstanbul özelinden yola çıkarak Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil.

ALTAYLI: Bu trend değişir mi?

AKŞENER: 2023'de sayın Erdoğan'ın seçilemeyeceğini söylüyorum. Aktif politika yapmış bir insan olarak.

ALTAYLI: İYİ Parti destekler mi?

AKŞENER: Bizim sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik itirazlarımız sürüyor. Sayın Erdoğan'ın diline, insanları kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söylemine, Cumhur İttifakı'nın mitoz bölünme gibi iki hücre gibi olmasına. Ortaya koydukları kötü dile, ekonomideki gidişata, dış politikadaki tırnak içinde değerli yalnızlığımıza, 4,5 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasına, bunu sağlayan yanlış politikalara, bir yıl evvel 'kardeşim Esad' bir yıl sonra 'katil Eset' olmasına itirazlarımız var bizim. Bu itirazlarımız değişmiş değil. Şu olursa, buna CHP'nin de destek vereceğini zannediyorum. Bu ülke Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni taşıyamıyor. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa orada oluruz. Zannediyorum ki CHP de orada yer alır.

"DIŞİŞLERİ'NİN BÜTÜN HAFIZASI YOK OLDU GİTTİ"

ALTAYLI: Parlamenter sisteminde ön koalisyon gerekiyor. Parlamenter sisteme dönüş AK Parti'nin de işine gelecek bir şey değil mi?

AKŞENER: Bilim insanı yönüm var. Kişisel anlamda parlamenter sisteminin değiştirilmesinin karşısında olduk. ABD, Fransa'da olduğu gibi yarı başkanlık sistemini dahi, denetleme mekanizmalarının bulunduğu sistemi Türkiye'de tartışabiliriz. 150 yıllık birikimimiz var bizim. Bugünkü sistem hiçbir bilimsel, uygulanmış yeri yok. Bir tek Güney Amerika ve Afrika'da uygulanan değişik bir şey. Tartışılabilir elbette. 150 yıllık birikimin çöpe atılıp, yeniden bir sistemi kurmaya kalkıştığınızda günlük hayatınızdaki hukuku değiştirmek için 15 yılı değiştirmeniz gerekiyor. Türkiye'nin oluşturduğu kurumların, kuralların ortadan kalkmasına. Bir tek saray kurumu oluştu. Saraylar yeni bir hayat tarzını, yeni bürokrasiyi, paralel bir evreni, bambaşka bir sistem oluşturur. Bizde sadece saray var şu anda. Hukukun üstünlüğü mevcut mu? Şu an için mevcut değil.

ALTAYLI: Daha önce mevcut muydu?

AKŞENER: Kör topal vardı. Dün ekonomide sermaye, emek, teknolojik üretim anlayışı varken. Bugün bilimin önde olduğu, bacasız fabrikaların, üst teknolojinin uygulandığı yeni dünya var. Elbette ona uygun parlamenter demokrasiye dönülmesini Türkiye için iyi olacağına inanıyorum. Monşer denildi. Dış politikanın, Dışişleri Bakanlığı'nın bütün hafızası yok edildi. Peki ne oldu? Monşer de yok şimdi, kayboldu gitti. Türkiye çok ciddi devlet birikimi ve yönetimi olan bir devlet. Biz güçlü Türkiye için ihtiyacı olan herşeye sahibiz. Yönetilemiyor deniliyor. Türkiye yönünü kaybetti. Ekonomide, günlük hayatımızda güven ekonominin patronudur. Güveni sağlayan işte ve dışta demokrasi, hukukun üstünlüğü. 250 TL'ye doldurduğunuz market alışverişlerinde arabanızı bugün 300-350 TL'ye dolduruyorsunuz. İstihdam yaratamazsanız, iç talebi yaratmaya çalışıp, kaynak bulamazsanız, üretimden uzaklaştırırsanız, canınız istediği her yere üniversite açıp, mezunlarının iş bulamadığı binlerce çocuğa 'iş bulmak zorunda değilim' derseniz, Türkiye yönetilmez.

"AMERİKA, RUSYA, İRAN BİZİM KOMŞULARIMIZ OLDU"

ALTAYLI: 2023'e 1 yıl kala AK Parti 'hadi parlamenter sisteme dönelim' derse kabul eder misiniz?

AKŞENER: Onu partimize sormamız gerekir ama benim kişisel görüşüm evettir. Çok basit bir şey değil.

ALTAYLI: Değerli yalnızlık dediniz ama sanki eskisi kadar değerli yalnız olmadığımız duruyor gibi. Son aylarda Başkan Trump Türkiye'nin çok lehine konuşuyor. İki konuşmasını dinledim, para versen, Türkiye'yi savun desen, avukat olsan bu kadar savunur. Keza Putin. Acaba azalmaya başladı mı değerli yanlızlık?

AKŞENER: İnşallah. Ben mesela İYİ Parti'nin dost mu, düşman mı olduğunu bilmiyoruz. Almanya'nın, İsrail'in dost mu düşman mı olduğunu bilmiyoruz. Putin şimdilik iyi. İsrail'le, Mısır'la elçimiz yok. İsrail limanlarında alışveriş devam ediyor. Bu ciddiyetsizlik ülkeler arasında, devletler arasında elbette liderlerin ahbaplığı güzel bir şeydir. Ama ilişkiler liderler üzerinden yürümez, kalıcı olmaz. ABD bize dost mu? Bilmiyoruz. YPG/PYD/PKK, Fırat'ın doğusuna gidilecek ne olacak? Afrin'de, İdlib'de bir şeyler oluyor, belli değil. Değerli yanlızlığımızı bizim Suriye'de İran, Rusya, Amerika komşumuz oldu, doğru çok fazla yalnız değiliz.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA İTTİFAKI İLK BEN TEKLİF ETTİM"

ALTAYLI: Sayın Lütfü Türkkan'ın açıklamaları var.

AKŞENER: Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir partiyiz. Bütün arkadaşlarımızın şahsi görüşlerini söylemek, ilan etmek hakları var. İYİ Parti siyasi tutumu şu anda en net siyasi partidir. Arkadaşlarımızın ifadesi şu, sayın Türkkan'ın sayın Ağıralioğlu'nun görüşleri var. Millet İttifakı açısından baktığımızda, Cumhur İttiakı'nın kurulduğu dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya çıkışı. Biz çok zor şartlar altında kurulduk. Kesinlikle partinin kurdurulmadığı söylendi kuruldu. Seçime sokulmayacağı söylendi, şaibe yaratıldı. Ben gecenin 12.00'sinde randevu aldım sayın Kılıçdaroğlu'na. 15 milletvekili istedim. Kendisi çok demokratik tavır ortaya koydu, kendisine teşekkür ederiz. Bağımsız girmeyi isterdim, arkadaşlarımı ikna etmeye çalışırdım. Ama böyle bir süreç olunca bu yola gittik. Üç ayrı Cumhurbaşkanı adayı ile gittik. Cumhur İttifakı tek Cumhurbaşkanı adayı ile gitti. İnanılmaz birliktelik oluştu. Galatasaray mezunu olursa beni anlayacaktır, aralarında 'mektepli' ruh hali var.

ALTAYLI: Mekteplilerde büyükler ağır basar.

AKŞENER: Tek Cumhurbaşkanı sanki tek partiymiş gibi. Türk milliyetçisi olduğunu ilan eden bir siyasi parti andımızın kaldırılmasına ilişkin araştırma önergesine çekimser oyu verdi. 31 Mart'ta Türkiye projesine ihtiyaç vardı. Şehirli sınıfın, orta sınıfın 'ne yaparsak yapalım bu insanlar gitmiyor' deniliyordu. İttifak konusunu görüştük. Milletvekillerinden bir arkadaşımız hariç 'ittifak olmalı' dendi. Sonra sayın Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradım. Henüz kimsenin bilmemesinde anlaştık. Sayın Koray Aydın'ı gönderdim. ilk ben teklif ettim. O da bir arkadaşını görevlendirdi. Resmileşti, sonuç itibarıyla bir başarı öyküsü ortaya çıktı. Bursa çok az bir oyla kaybedildi. Sonuç itibarıyla burada başarı öyküsüne ihtiyaç vardı.

ALTAYLI: Mersin'de başarısızlık örneği olmadı mı?

AKŞENER: Mersin'de kötü bir şey yaşadık. Mahkeme takipsizlik verdi. O beni çok üzen, yaralayan bir konuydu. Ayfer Yılmaz'a teşekkür ediyorum, düştüğümüz yerden bizi kaldırdı. Çok iyi temsil etti.

ALTAYLI: Bu ittifak devam ediyor mu?

AKŞENER: Bir başarı öyküsünün sahipleriyiz biz. Adana, Antalya, Ankara alındı. Belediye başkanları Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Bu arkadaşlarımızın başarılı olması bizler için önemli. Elimizden gelen gayreti, yardımı ve desteği yapacağız. Önümüzdeki yıl diyelim ki erken bir seçim oldu. İttifak yeniden görüşülecek bir konu. Millet İttifakı'nın 31 Mart kısmı bir işbirliğidir, bizim projemizdir.

ALTAYLI: Cumhurbaşkanlığı resepsiyonda sayın Erdoğan'la aranızda sıcak diyalog olduğu söylendi. Arkasından sizin partinizin de Cumhur İttifakı'na yavaş yavaş ilerlediği, MHP'yi sizinle yedekleyeceğine dair çok şey yazıldı. O akşamki muhabbet neydi?

AKŞENER: 30 Ağustos resepsiyonuna geçen sene de katılmıştım. Geçen sene oturmuştuk, kendisi bizimle tokalaştı gitti. O günle bugün arasında ne değişti?

ALTAYLI: Sizin değil Erdoğan'ın tavrı değişti

AKŞENER: Sayın Erdoğan'ın sarayında 30 Ağustos resepsiyonu var. Tek tek grupları dolaştı bize de geldi. Tokalaştık. Sayın Erdoğan bir arkadaşımıza bir şey anlattı. Dikkat edilirse iki kez teşekkür etmişim. O arkadaşımızın bir derdiyle ilgilenmiş, teşekkür ettim. İnsanların bu kadar heyecanlanması, basında haber olması Türkiye'nin içinde bulunduğu şartların güzel ve özel bir örneği. Haber olması gereken, Türkiye normal olsa karşılıklı hiç tokalaşmadan onun geçmesi, benim elimi saklamam olurdu değil mi? Bir davete icap etmişsin, evsahibi gelmiş tokalaşmış. Burada hiçbir şey yok.

"BİZİM ÇIKAMADIĞIMIZ O EKRANA OSMAN ÖCALAN ÇIKTI"

ALTAYLI: İnsanlar da bu kamplaşmada her şeyden medet ummaya başladı.

AKŞENER: Mesela 'niye gittiniz' sorusu önemlidir benim için. Sebebi şu, bu bir devlet töreni, icap ettik. Nezaketsizlik, çirkinliğe itiraz edip, üçüncü bir yolu başarabileceğimiz iddiasıyla yola çıkmış siyasi partiyiz. Bu tür yerlerde mesaj alışverişi olmaz ki.

ALTAYLI: Biz parlamenter sisteme geçiş için işbirliği yapabiliriz diyorsunuz.

AKŞENER: Biz şimdi EYT'lerin hakkını, hukukunu gündeme getiren siyasi partiyiz. Onlarla ilgili bir düzenleme meclise gelsin, hiç tartışmadan eller havaya. Emeklilerle ilgili yasa gelsin hemen. İşsizliği önleyecek kanun gelsin hemen. Milletin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü faydalı kanun, teklif herhangi bir adımda da elbette destekleriz. Alkışı da onlar alsın, ona da razıyız.

ALTAYLI: HDP meselesi, CHP'nin biraz yakın durması anladığım kadarıyla sizi rahatsız ediyor.

AKŞENER: CHP ile HDP arasında herhangi bir iletişim, ilişki var mı bilmiyorum.Sayın Kılıçdaroğlu der ki, 'biz HDP+Saadet+ gitmek istiyouruz, siz de buyrun' o zaman biz de 'hayır' deriz. HDP'nin PKK'ya bir türlü mesafe koyamaması. Diyarbakır'da çocuğunu arayan annelere HDP milletvekilinin söylediği sözleri biz hoş karşılamayız.

ALTAYLI: İmamoğlu'nun gezisini ve kayyum atamalarını nasıl karşılıyorsunuz?

AKŞENER: Kayyumlar atandı, biz toplandık. 5 saat sonra metnimiz çıktı. Bir metin çıktı ortaya. O metnin yayımı sağlandı partimizin görüşü olarak. Aynı noktada duruyorum. Sayın İmamoğlu'nun yaptığı ziyaret kendisini bağlar. Şu soru önemli; Leyla Güven'in yaptığı konuşmadan sonra aynı ziyareti yapabilir mi emin değilim. HDP'nin iktidarla olan ilişkisinin sürdüğüne inanıyorum. Abdullah Öcalan'la, 23 Şubat'ta söylemiştim. Öcalan'la iktidar görüşüyor demiştim. Sonra mektup geldi, insan geldi, mektuba pul olundu, okutuldu, o da yetmedi, kardeşi Osman Öcalan, iki muhabir gönderildi, mülakat yapıldı. Benim, sizin, vatandaşın vergileriyle oluşan o televizyona biz çıkamazken Osman Öcalan mülakat verip, Cumhur İttifakı'na oy istedi. O 800 bin fark kimsenin değil. Bizim için bir rehberdir. Kimse kimsenin oyunun sahibi olmadığını gösterdi. Sayın Süleyman Soylu, Temel Karamollaoğlu ile benim Kandil'le sözleşme imzaladığımızı iddia etti. İftira ötesi bir çirkinlik. Ben sizin karşınızda niye oturuyorum. Böyle bir ciddiyetsizlik olur mu? Kandil bir terör yuvası, terör yuvasını yönetenlerle bir sözleşme imzalamışsam, burada sizinle oturabilir miyim? Türkiye'nin bir ciddiyet, saygı problemi var. Ben eski İçişleri Bakanıyım. Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? En az 300-400 bin silahlı kişi size bağlı. Bunu nasıl söylersiniz? Adalet Bakanı ve savcılar ne iş yapar?

"DEVLETİN BAKANLARI O MERDİVENLERDE OTURAMAZ"

AKŞENER: Diyarbakır'daki annelerin her yere gitmeye hakkı var. Ama Türkiye Cumhuriyeti bakanları o merdivenlerde boynunu eğip oturamaz. Orası HDP binası. İçişleri Bakanı orada çay kahve dağıtamaz, gereğini yapar. Ben anayım. Annelerin ciğeri yanıyor. Vay efendim oraya dikkat çekmek, HDP'yi rol icabı şeytanlaştırmak.Bu anneler rahat bırakılsa, bunların çocuklarıyla ilgili annelerin güvenlikleri sağlansa belki ilk defa vatandaşın PKK'ya karşı net bir sivil direnişi ortaya çıkardı.

ALTAYLI: Bir akademisyen yollayın Öcalan'dan mektup getireleceğine bu annelerin Öcalan'a gönderilmesi olmaz mıydı?

AKŞENER: İçişleri kafam var benim, evet diyemeyeceğim. Anneler elbette haklı. Söylediğim şey annelerin derdine çare olacak kişi İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, emniyet, savcılık. HDP il başkanlığının içindeki insanların çocuklarını dağa kaldırdığını iddia ediyor bu anneler. Adalet Bakanlığı ne yapar? Bu iddialar araştırılmaz mı? Siz HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nı PKK'nın elinde tutulan polis ve asker ailelerini oraya getirip onlara yalvartıyorsunuz, çocuklarınızın esir olduğunu onlara söylüyorsunuz. O anneler hepimizin üzerinden yakalarımızı tutma hakları var. Canı, ciğeri yanmış kadının ona laf söylemedim.

"BEN KILIÇDAROĞLU'NA BELEDİYE BAŞKANLARINI YORMAYACAĞIZ DEDİM"

ALTAYLI: İçişleri Bakanlığı döneminizde hatırlananlar genellikle sert, bir de telefon dinlemesi olayı vardı...

AKŞENER: Hürriyet gazetesinin santralinden yapılan bir dinlemedir. DYP'ye getirilmiştir. Kim açıklasın diye soru sorulduğunda Tansu Hanım'ın 'sırtında yarası olmayan bir tek Meral var, o açıklasın' demiştir. Sonuçta da öngördüğüm oldu, dinletmişim gibi bir kanaat oluştu, o da normal.

ALTAYLI: Hürriyet içi bir hesaplaşma olduğu ortaya çıktı

AKŞENER: İnsanlar benden korkmadı.İnsanlar İçişleri Bakanı'ndan korkanlar. Ama benden korkmadılar. Güç atfettiklerine saldırmıyor insanlar. Maliyeti olmayanlara saldırıyorlar. Bugün bana çok kolay vuruyor insanlar, çünkü maliyeti yok. Ama bu sefer yaygın, hepinize oluyor. Dolayısıyla kader arkadış olduk hep birlikte.

"BELEDİYEDE BAŞARILI OLURSA ELBETTE BİRTAKIM YERLERE TAŞINIR"

ALTAYLI: İstanbul'da olmaması tartışıldı. Gerçi Kadir Topbaş da iki yağmurda yoktu

AKŞENER: 15 Temmuz'da da yoktu. İnsanlar tatile gidebilirler. Ben Tarkan konserine gidecektim. Tarkan bizim hemşehrimiz. Gidemedim çünkü iki şehidimiz oldu. Tatil sözkonusu olduğunda kalbim ağzımda olur. Esas olan başarılı olacağına inanıyorum. Hepsinin başarılı olacağına inanıyoruz parti olarak.

ALTAYLI: İsrafa karşı çıkışları oldu, otomobilleri sergilediler, şov yapmakla suçlandı.

AKŞENER: O da olacak. Sayısal olarak söylediğinizde çağrışım yapmıyor ama insanlar orada arabaları görsel olarak gördüğü zaman... O da onun hakkı.

ALTAYLI: Ekrem İmamoğlu bir yandan da daha önceki İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan yola çıkan Sayın Erdoğan gibi makro mesajlar veriyor. Bunu normal karşılıyor musunuz?

AKŞENER: Onu bilmiyorum. Düşünebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sayın İmamoğlu 'hadi eyvallah' dediği an yerine AK Partili belediye başkanı gelir. Burada başarı sözkonusu olursa ki, o zaman elbette birçok yere taşınır hakkıdır da.

ALTAYLI: Bana belediye iktisadi teşekkülü, adam doldurma, 1 liralık işi 5 liraya yaptırma gibi bir şey. Ekrem Bey'in bu iştiraklarde bir korumacılığı var. Tek israf otomobil mi?

AKŞENER: Otomobiller belediye çalışanlarının şoförlerini yaptığı, kiralama şirketinden kiralanıp sizin benim gibi insanlardan kiralanan arabalar.

ALTAYLI: İştiraklerde işe bile gelmeyenler var.

AKŞENER: Yok tabii ki olamaz tabii ki

ALTAYLI: AK Parti'nin içinde bir gerilim var. Bazı kavgalar var. Bu kavgayı neye yoruyorsunuz? AK Parti'de böyle şeylere alışık değiliz. Baş hala gücünü koruyor ama aşağıda bir kaynama varmış gibi duruyor.

AKŞENER: Ben AK Parti'nin kuruluşunda varım biliyorsunuz. Kuruluştaki ruh hali ve iradeyle bugün gelinen noktada ortaya çıkan gazetede, yazar, üniversite hocası kılıklı insanların elbette partinin kurucu iradesini oluşturan geniş kitlelerin asabını, sinirini, vicdanını rencide eden çirkin bir alan oluştu. O kötü alan artık o kada genişledi ki bu sefer içe döndü. Bir ilginç şey daha var. Bu gazeteci kılıklı, gazetecimsi insanlar tarafından öyle bir hale getirildi ki. Gazetecilik fikri takiptir, kavramsal arka plandır, entelektüel birikimdir. Bu insanların hiçbirinde bu yok. Öyle yazılar yazılar yazılıyor ki, tırnak içinde reisin hoşuna gittiği zannedilerek, baştan aşağı mantık hatası, zeka özürlülüğü. Televizyonlardaki konuşmacıları bir izleyin. Diyorum ki, 'Allahım ne olur devam etsin'. Tayyip Erdoğan'ın sahici karizmasını ortadan kaldıran, ayıp olur ama diyeyim hadi, bir yalaka, iğrenç alan oluşturdu, orada kendi iç bünyelerinde öyle bir öfke oluşuyor ki. Önce oraya gider ama sonra sahibine gider. Sahibi sayın Erdoğan görünüyor.