Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Erol hayatını kaybetti

        Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Erol 74 yaşında yaşamını yitirdi

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:27
        Menzil lideri hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Erol tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

        Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî tedavi gördüğü Emsey Hastanesi'nde bugün vefat etti.

        Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğdu.

        Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu.

        Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti.

        #Seyyid Abdulbaki Erol
        #menzil
        #son dakika
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası