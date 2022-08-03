Melek'i uykuda kalbinden bıçaklamıştı! Çıldırtan ifade!

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 1 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi'nde kan donduran bir cinayet meydana geldi.
MELEK BOŞANMA AŞAMASINDAYDI
DHA'da yer alan habere göre boşanma aşamasındaki eşi H.Y.'yi (29) terk eden tekstil işçisi Melek Yıldırım (28), 3 ay önce Ramazan Ünal ile (31) tanıştı. Yıldırım ile Ünal, kısa süre sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.
KADINI DÖVÜP EVDEN ATTI
Zaman içinde kıskançlık yaşayan Ünal, sık sık Yıldırım ile tartışıp, kavga etti. Ramazan Ünal, iddiaya göre, 31 Temmuz'da yeniden tartıştığı Melek Yıldırım'ı dövüp, evden ayrıldı.
UYKUSUNDA KALBİNDEN BIÇAKLADI
Yıldırım, daha sonra eve dönen Ünal'a kapıyı açmadı. Buna sinirlenen Ünal, alttaki demir şebekelerden 2'nci kattaki evin balkonuna tırmanarak, 2 çocuğu ile uyuyan Yıldırım'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
ÇOCUKLARI BAŞINDA AĞLADI
Kaçan Ünal, daha sonra polisi arayarak Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf etti. İhbarla adrese giden polis ekipleri, Yıldırım'ı kanlar içinde buldu, çocuklarının da annelerinin başında ağladığını gördü. Melek Yıldırım'ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi.
"ESKİ KOCASIYLA KONUŞUYORDU"
Saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan Ünal'ın, ifadesinde, "Sürekli eski kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim.
"ÖFKEYE KAPILDIM, PİŞMANIM"
Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Melek Yıldırım'ın 3 çocuğundan 1'inin halasında, 2'sinin ise dedesinde kaldığı belirtildi.
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