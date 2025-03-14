Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Suriye'deki mutabakat önemli | Son dakika haberleri

        Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Suriye'deki mutabakat önemli

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye hedefi açısından Suriye'deki terör unsurlarının kapsamda olduğu bu mutabakat ile de teyid edildi. Mutabakat aynı zamanda Suriye'deki terör unsurlarının tasfiye sürecinin başladığına da işarettir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mehmet Uçum'dan Suriye'deki mutabakata ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan mutabakat hakkında, "Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye ilişkin etkilerini göstermesi ve terörsüz bölge perspektifi bakımından bu mutabakat önemlidir" dedi.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum X hesabından Suriye'deki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye hedefi hakkında analizini paylaştı. Uçum şu ifadeleri kullandı:

        "SURİYE DEVRİM YÖNETİMİ İLE SDG’NİN MUTABAKATI!

        Suriye’de Devrim Yönetimiyle SDG arasında yapılan mutabakat, bölgenin Kürtlerini kullanarak gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü emperyalist bölücü projenin tasfiye sürecine girdiğinin, İmralı çağrısından sonra en büyük delillerinden biridir. Mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir.

        REKLAM

        Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye ilişkin etkilerini göstermesi ve terörsüz bölge perspektifi bakımından bu mutabakat önemlidir. Türkiye’nin mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda dikkatli bir takip yapacağı anlaşılıyor. Ayrıca Türkiye’nin terörle kesintisiz mücadeledeki kararlılığının bu mutabakatın hayata geçirilmesine katkı yapacağı da görülüyor.

        Bu mutabakatın Türkiye bakımından ilk anda öne çıkan bazı sonuçları şöyle ifade edilebilir:

        - Suriye’de 8 Aralık Devriminden sonra iç terör unsurlarını kullanan emperyalist odaklar çok parçalılığa dayanan Birleşik Suriye aldatmacasını ileri sürmüştü. Bu aldatmacanın çöktüğü görülüyor. Bunun yerine Türkiye’nin başından itibaren savunduğu Suriye’nin Birliği hedefi daha güçlü hale geldi. Bu mutabakat Suriye’nin Birliği konusunda atılmış önemli bir adımdır. Bundan sonra da parçalı Suriye projesi için gayret gösterecekler için imkanların giderek daraldığı da anlaşılıyor.

        - Terörsüz Türkiye hedefi açısından Suriye’deki terör unsurlarının kapsamda olduğu bu mutabakat ile de teyid edildi. Mutabakat aynı zamanda Suriye’deki terör unsurlarının tasfiye sürecinin başladığına da işarettir.

        - Türkiye’nin Suriye’nin yeniden yapılanmasında Suriye’nin ana ittifakı haline geldiği her somut adımda daha iyi anlaşılıyor. Bu mutabakat bunun göstergelerinden biridir.

        Elbette Türkiye mezhep çatışması çıkarma girişiminde bulunanlara karşı net tutumunu sürdürecek ve bölgedeki tüm mazlum ve masumların yanında yer alacaktır. Ayrıca İsrail’in, Suriye’nin Birliğine yönelik saldırganlıklarına karşı Türkiye, Suriye Devrim Yönetimiyle üst düzey dayanışmasını devam ettirecektir.

        Sonuç olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi “Suriye’nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çaba doğru yönde atılmış bir adım”dır. Artık beklenen 'varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması'dır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Habertürk Anasayfa