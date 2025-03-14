Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan mutabakat hakkında, "Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye ilişkin etkilerini göstermesi ve terörsüz bölge perspektifi bakımından bu mutabakat önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum X hesabından Suriye'deki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye hedefi hakkında analizini paylaştı. Uçum şu ifadeleri kullandı:

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"SURİYE DEVRİM YÖNETİMİ İLE SDG’NİN MUTABAKATI!

Suriye’de Devrim Yönetimiyle SDG arasında yapılan mutabakat, bölgenin Kürtlerini kullanarak gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü emperyalist bölücü projenin tasfiye sürecine girdiğinin, İmralı çağrısından sonra en büyük delillerinden biridir. Mutabakatın yapılma sürecinde kimlerin hangi hesapla yer aldığından çok mutabakatın kendisi ve olası sonuçları daha önemlidir.

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Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye ilişkin etkilerini göstermesi ve terörsüz bölge perspektifi bakımından bu mutabakat önemlidir. Türkiye’nin mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesi konusunda dikkatli bir takip yapacağı anlaşılıyor. Ayrıca Türkiye’nin terörle kesintisiz mücadeledeki kararlılığının bu mutabakatın hayata geçirilmesine katkı yapacağı da görülüyor.

Bu mutabakatın Türkiye bakımından ilk anda öne çıkan bazı sonuçları şöyle ifade edilebilir:

- Suriye’de 8 Aralık Devriminden sonra iç terör unsurlarını kullanan emperyalist odaklar çok parçalılığa dayanan Birleşik Suriye aldatmacasını ileri sürmüştü. Bu aldatmacanın çöktüğü görülüyor. Bunun yerine Türkiye’nin başından itibaren savunduğu Suriye’nin Birliği hedefi daha güçlü hale geldi. Bu mutabakat Suriye’nin Birliği konusunda atılmış önemli bir adımdır. Bundan sonra da parçalı Suriye projesi için gayret gösterecekler için imkanların giderek daraldığı da anlaşılıyor.

- Terörsüz Türkiye hedefi açısından Suriye’deki terör unsurlarının kapsamda olduğu bu mutabakat ile de teyid edildi. Mutabakat aynı zamanda Suriye’deki terör unsurlarının tasfiye sürecinin başladığına da işarettir.

- Türkiye’nin Suriye’nin yeniden yapılanmasında Suriye’nin ana ittifakı haline geldiği her somut adımda daha iyi anlaşılıyor. Bu mutabakat bunun göstergelerinden biridir. Elbette Türkiye mezhep çatışması çıkarma girişiminde bulunanlara karşı net tutumunu sürdürecek ve bölgedeki tüm mazlum ve masumların yanında yer alacaktır. Ayrıca İsrail’in, Suriye’nin Birliğine yönelik saldırganlıklarına karşı Türkiye, Suriye Devrim Yönetimiyle üst düzey dayanışmasını devam ettirecektir. Sonuç olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dediği gibi “Suriye’nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çaba doğru yönde atılmış bir adım”dır. Artık beklenen 'varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması'dır."