Mehmet Şevket Eygi yaşamını yitirdi

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Milli Gazete yazarı Mehmed Şevket Eygi, bir süre tedavi gördüğü hastaneden evine taburcu edilmişti. Bugün tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eygi, tedaviye cevap veremedi ve yaşamını yitirdi. Eygi'nin cenazesi yarın İkindi namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefat haberinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajını yayınladı.
Karamollaoğlu mesajında, "Milli Gazete yazarı, kıymetli mütefekkir ve ilim adamı Mehmet Şevket Eygi'nin ahirete irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. İrfan ve hakikat yolunda bir ömür geçiren merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) July 12, 2019
MEHMET ŞEVKİ EYGİ KİMDİR?
Mehmet Şevket Eygi (d. 7 Şubat 1933, Ereğli, Zonguldak),Türk gazeteci, makale ve köşe yazarı.
Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.
1970'lerde yayınladığı günlük Bugün Gazetesi ve haftalık Yeni İstiklal ve Büyük Gazete’nin kapanmasının ardından Son Havadis ve Son Çağrı dahil çeşitli yayın organlarında makaleleri yayımlandı. Halen Millî Gazete'de köşe yazıları yazıyordu.
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