Meclis’in tatil kararı almasıyla birlikte Genel Kurul salonu şantiyeye döndü. 1998 yılından bu yana kullanılan turuncu koltuklar söküldü. Yapıldığı yıllarda tanesi 4 bin dolar civarında olan ve ceylan derisi olduğu öne sürülen ancak "dana derisi" olduğu açıklanan koltuklar bakıma gönderildi. Deriye zarar verilmemesi için özel malzemelerle temizliği yapılan koltuklar 22 yıl sonra ilk kez bakımdan geçecek.
Genel Kurul koltukları zarar görmemesi için özenle koruma altına alındı.
Genel Kurul Salonu’nda turuncu koltukların sökülmesinin ardından sıralar inşaat sırasında zarar görmemesi için özel malzemelerle korumaya alındı. Salona tavana kadar dev bir iskele kuruldu. Böylece salonun duvarları tavana kadar bakım ve onarıma alınabilecek. Tavanda yer alan Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 16 dev avize de bakıma alınacak.
AKUSTİK BOYA
Salonun duvarlarında bulunan ve akustik özelliği olan, üzerinde minik delikler bulunan ahşap levhaların bakım ve onarımına da başlandı. Ahşap paneller boyanırken akustiği bozmayacak şekilde, minik delikleri kapatmayacak özel bir boya kullanılmaya başlandı. Bakım ve onarım çalışması sırasında Genel Kurul salonunun elektronik oylama ve yoklama sistemi de son teknoloji ile değiştirilecek.
DİKKAT, ASBEST!
Bakım ve onarım çalışması sırasında Genel Kurul salonuna bitişik bölümde borularda asbeste rastlanınca özel güvenlik önlemleri altında bu malzemenin de sökülmesi kararlaştırıldı. Binanın yapıldığı 1950 ve 60’lı yıllarda yaygın olarak kullanılan asbestin Meclis’te de su borularında yalıtım amacıyla kullanıldığı bildirildi.
Genel Kurul’un ses ve elektronik sisteminin yönetim merkezinin yanında bulunan alan asbest sökümü için uyarı levhalarıyla donatıldı ve personelden bu bölümü kullanmaması istendi. Asbest borulardan söküldükten sonra; basın toplantılarının yapıldığı basın kapısının önünden taşınarak binadan çıkarılacak. Söküm ve taşıma işinin hafta başına kadar tamamlanması planlandı.
Asbest insan sağlığına zararlarından dolayı inşatlarda artık kullanılmadığı gibi, sökümü de güvenlik önlemleri altında yapılabiliyor.
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