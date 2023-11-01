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        Haberler Gündem Son dakika: Mecidiyeköy'de Torun Center'da yangın çıktı! Rezidans tahliye edildi

        Mecidiyeköy'de Torun Center'da yangın söndürüldü

        Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Torun Center binasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Rezidansta kalanlar ise tahliye edildi. Yangın daha sonra söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 08:47 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:03
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        Torun Center'da yangın söndürüldü
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        Şişli'de bir iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesindeki bir iş merkezinin 20. ve 25. katları arasında dış cephenin iç kısmındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı.

        Yangın dış cepheyi sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü 20. ve 25. katların boş olduğu, henüz kullanıma açılmadığı öğrenildi.

        Yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar oluştu.

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        #Torun Center
        #son dakika haberi
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