Galatasaray'da bir süredir gündemden düşmeyen Mbaye Diagne'de sıcak gelişme yaşandı! Katar basınında çıkan özel habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

DOHA'YA GİDİYOR!

Geçen sezonu rekor kırarak Türkiye'nin en golcü yabancı oyuncusu olan Diagne'nin, Al Rayyan ile görüşmeler yaptığı ve anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Senegalli yıldızın kısa süre içerisinde Katar'ın başkenti Doha'ya uçacağı, burada sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Kasımpaşa'dan 10+3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Diagne'nin 15 milyon Euro civarında bir rakama transfer olması bekleniyor.

EVİNİ BOŞALTTI!

Senegalli yıldızın İstanbul'daki evinin boşaltıldığı, otomobilinin bile Katar'a gönderilmeye hazır olduğu öne sürüldü.

ALBAYRAK "8 TEKLİF VAR" DEMİŞTİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Avusturya kampında açıklamalar yapmış ve ''Mbaye Diagne'yı satmak önceliğimiz. Şu anda Diagne için masamda 8 tane transfer teklifi var.'' demişti.