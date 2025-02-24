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        Haberler Gündem Güncel Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme! | Son dakika haberleri

        Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme!

        Döner restoranı zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında İstanbul'da adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2025 - 19:21 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:54
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        Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme!
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Maydonoz Döner'e yönelik 'FETÖ' soruşturmasında İstanbul'da adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        FETÖ'ye finansman sağladığı iddiasıyla ile operasyon yapılan Maydonoz Döner'e kayyım atandı. Şirketin 6 ortağı gözaltına alınmıştı.

        'FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik 353 kişinin gözaltına alındığı ve kayyım atandığı Maydonoz Döner operasyonunda, restoran zincirinde çalışan ve FETÖ soruşturmasında daha önce 'etkin pişmanlıktan' faydalanan R.Ö. isimli çalışanın, CİMER'e yaptığı şikayet başvurusuyla başladığı ortaya çıkmıştı.

        AA'da yer alan habere göre; operasyon kapsamında alınan ifadelerde, örgütün döner restoran zincirinde hisse payı ile ortaklık verdiği kişileri daha önce adli işlem geçirmelerine rağmen özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayan, "FETÖ'ye sadık kişiler"den seçtiği anlaşıldı. FETÖ'den referansı olmayanların işe alınmadığı iddia edilen zincir döner restoranlarda gayriresmi hissedarların olduğu ileri sürüldü.

        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
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