Maske takmayanlara ceza! Savunmaları ilginç

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Koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirlerde de sıkılaştırılmaya gidiliyor. Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmayan 67 yaşındaki bir kişi polisin "Neden maske takmıyorsun" sorusuna "Takmıyorum, ne bileyim?" diye yanıt verdi. Osmangazi ilçesinde de kısıtlamaya rağmen sokakta alkol alan genç "polisi seviyorum" dedi.

'NEDEN MASKE TAKMIYORSUN' SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 67 yaşındaki bir vatandaşın maskesiz dolaşmasına polis izin vermedi. Ekipler şahsı uyardı ve hakkında işlem yaptı.

İnegöl'de ikamet eden 67 yaşındaki Osman E, İnegöl'ün en işlek caddesinde sokağa maskesiz çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken polislere maskesiz yakalandı.

Ekipler şahıs hakkında işlem yaptı. "Neden maske takmıyorsun" sorusuna ise verdiği cevap bir kez daha şok etti. "Takmıyorum, ne bileyim? Ben bu yaşıma kadar bir şey yaşamadım, haklısınız ama takmıyorum" diye cevap verdi.

Yaşlı adam, polis tarafından hakkında işlem yapıldıktan sonra uyarıldı. Yaşlı adam daha sonra özür dileyerek cebinden maskesini çıkarıp taktı.

'POLİSİ SEVİYORUM' DEDİ AMA

3 BİN 186 LİRA CEZA YEDİ

Bursa’da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden köprü altında alkol alan gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında görünce ‘Polis Online, polisi seviyorum, polis olacağım’ diyen genç, ceza yemekten kurtulamadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Batçığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, Merinos Köprüsü’nün altında alkol alan H.Ö.'yü (27) fark etti.

Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., "Ooo polis online, polisi seviyorum, polis olacağım" diye tepki verdi. İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.'ye, "Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.

H.Ö.'ye daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi.