Marmaray seferlerinde gecikme
Marmaray'ın Güzelyalı ve Darıca duraklarında yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor
Marmaray'dan yapılan açıklamada, seferlerde gecikme yaşanıyor.
Marmaray'dan yapılan iki açıklamada, "Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.