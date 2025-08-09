Habertürk
        Son dakika: Marmaray seferlerinde gecikme! Açıklama geldi | Son dakika haberleri

        Marmaray seferlerinde gecikme

        Marmaray'ın Güzelyalı ve Darıca duraklarında yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor

        Giriş: 09.08.2025 - 11:44 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:44
        Marmaray'dan yapılan açıklamada, seferlerde gecikme yaşanıyor.

        Marmaray'dan yapılan iki açıklamada, "Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

