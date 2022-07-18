Tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi bayram tatilinde turist akınına uğradı. İstanbul’a yakınlığı ve 32 km uzunluğundaki kumsalı sebebiyle tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu 28 binden 1 milyon nüfusa ulaşınca, tatilcilerin bıraktığı atıklar adeta çöp dağları oluştururken; kumsaldan 483 ton çöp toplandı.
Bayram tatili süresince temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler topladıkları çöpleri iş makineleri ile kumsaldan taşırken, en güzel temizliğin hiç kirletmeden yapılacağını ifade ederek vatandaşları çevre temizliği konusunda hassas olmaya davet ettiler.
Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun ise,, “Bayram tatili süresi boyunca 28 bin nüfuslu ilçede 1 Milyon misafirimizi ağırladık. Onlardan kalan çöpleri toplamak bizlere düştü” dedi.
Fotoğraflar: İHA
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