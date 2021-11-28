Birçok kenti kuvvetli lodos vurdu!

DHA

Kentte dün akşam etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman saatteki hızı 69 kilometreye kadar ulaşan fırtınaya dönüştü. Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'ndeki Üstün Üründül İlkokulu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu.

DHA'nın haberine göre, çatı parçaları ise ev, garaj ve park halindeki araçların üzerine düşerken, 1 ev ile 2 araçta hasar oluştu.

Büyük gürültü duyduklarını belirten mahalleliden Uğur Akyüz, "Evden çıktığımda çatının uçtuğunu gördüm. Evim ve arabam hasar gördü. Komşumun aracı da hasar gördü. Şükür, canımıza bir şey olmadı. Okulda çocuk olsaydı ne olacaktı? Burada anaokulu da var, 3- 5 yaşında çocuklar var" diye konuştu.

Çatının sağlam olmadığını öne süren Turan Akyüz ise "Yapıda biraz ihmalkarlık var. Uçan çatı bir insanın başına gelseydi hesabını kim verecekti? Birimize bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Böyle ihmal olmaz" dedi.

ANTALYA'DA DA ŞİDDETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün cuma günü 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya merkez ile doğu ilçelerinde de, dün öğle saatlerinde yağış etkili oldu.

Bugün sabah saatlerine kadar devam eden ve aralıkla şiddeti artan yağmur nedeniyle özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezinde de yollar göle döndü, rüzgarda ise bazı ağaçlar devrildi.

Meteoroloji'nin verilerine göre, son 24 saatte Serik ilçesine metrekareye 221,5, Manavgat'a 212,4, Aksu'ya 168,8, İbradı'ya 132, kent merkezine 87,4 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kemer'de 99, Antalya Körfezi'nde 92,9, Serik'te 85,7 Manavgat'ta 82,4, kent merkezinde de 46,1 kilometreye kadar ulaştı.

BUGÜN DE YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

'Turuncu kod'lu uyarıya göre, bugün de kent merkezi ve doğu ilçelerde yağışların çok kuvvetli olması, metrekareye 51-75 kilogram yağış düşmesi ve rüzgar hızının zaman zaman 80 kilometreye ulaşarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Yağışların, aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ise hava sıcaklığının 8-10 derece düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karacaören mevkisine 69,2 kilogram, Isparta Yenişarbademli'ye ise 53,9 kilogram yağış düştü.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı da yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarından itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE ULAŞTI

İstanbul'da beklenen kuvvetli lodos da sabah saatlerinde etkili oldu. Caddebostan Sahili'nde oluşan dalgaların boyu 3 metreye kadar ulaşırken, sahile yürüyüş yapmaya gelenler de o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu.

Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Kadıköy Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı. Kadıköy'de sahile yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Lodos nedeniyle oluşan dev dalgaları görüntüleyen bir kişi, Çok keyifli her şey çok güzel. Hoşuma gitti. Kuşlar, dalgalar sahile vuruyor, çok güzel bir sabah dedi.

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