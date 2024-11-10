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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Marmara ve Akdeniz'de sağanak var! | Son dakika haberleri

        Marmara ve Akdeniz'de sağanak var!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:34
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        Marmara ve Akdeniz'de sağanak var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 15°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 19°

        Antalya

        Yağmurlu 20°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Bulutlu 14°

        Adana

        Kısmen Güneşli 26°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 19°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 18°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 10°

        Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olunması gerektiği kaydedildi.

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