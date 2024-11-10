Son dakika: Marmara ve Akdeniz'de sağanak var! | Son dakika haberleri

Son dakika: Marmara ve Akdeniz'de sağanak var! | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Afyonkarahisar ve Karaman çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 14° Ankara Kısmen Güneşli 15° İzmir Parçalı bulutlu 19° Antalya Yağmurlu 20° Trabzon Kısmen Güneşli 16° Bursa Bulutlu 14° Adana Kısmen Güneşli 26° Diyarbakır Parçalı bulutlu 19° Gaziantep Kısmen Güneşli 18° Ağrı Kısmen Güneşli 10°

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, akşam saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rüzgârın da, Marmara ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olunması gerektiği kaydedildi.