Markette bıçaklı gasp dehşeti! Kâbusu yaşattı

DHA

Bağlar ilçesinde, yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü, başına ise kapüşon takıp bir markete giren şüpheli, kasiyeri bıçakla tehdit edip 10 paket sigara ve elektronik eşya alıp kaçtı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. A.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.