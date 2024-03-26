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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da satın aldığı evin belgelerini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızı Çağlayan Yavaş'ın Londra'daki evinin satın alınma süreci hakkında yazılı açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, Çağlayan Yavaş'ın evini 465 bin sterline satın aldığını, bunun 372 bin 999 sterlinlik kısmının mortgage sistemiyle 384 ay vadeli olduğunu ayrıca 100 bin sterlin hibe ettiğini açıkladı.

2009 yılından bu yana malvarlığını düzenli olarak açıkladığını belirten Yavaş, "Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkûmdur" dedi.

"Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10’da 1’ine, hatta 100’de 1’ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir" diyen Yavaş, "Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dâhil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.