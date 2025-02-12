Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır; Serap Belet’in sunduğu Para Gündem programında, CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldiği üçlü toplantıya ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı. Çakır, Yavaş’ın görüşmede Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair, “Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin” dediğini söyledi.

“ANKETLER BÖYLE DEVAM EDERSE ADAY OLURUM”

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde aday belirleme süreci için yapılacak ön seçimin tarihi 23 Mart olarak belirlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında gerçekleşen 3'lü zirveye ilişkin detaylar da yansımaya devam ediyor. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır; Serap Belet’in sunduğu Para Gündem programında aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplum tarafından Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin teveccüh gördüğünü vurguladı. Anket sonuçlarına dikkat çeken, “Sayın Yavaş’ın tam ifadesini aktarayım. O toplantının sonunda, Sayın Yavaş tam olarak, ‘Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin’ diye konuştu.” ifadelerini kullandı.

“BİRLİK DUYGUSUNUN BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİM”

Çakır, Yavaş’ın o görüşmede Özel ve İmamoğlu'na adaylık sürecini erken bulduğunu ve ön seçime bu nedenle katılmayacağını ve sonuca saygı duyacağını bildirdiğini de anımsattı. İki adaylı yarış önerisini de dile getirdiğini ifade eden Çakır, tüm bunlara rağmen Yavaş’ın CHP’den ayrılık gibi bir düşüncesinin olmadığını da bildirdi. Çakır, Yavaş’ın o görüşmede, “Ben de partide herhangi bir karışıklık veya huzursuzluk yaşanmasına izin vermeyeceğim. Birlik ve bütünlük duygusunun bozulmasına ne göz yumarım ne de buna katkıda bulunurum” dediğini de kaydetti.