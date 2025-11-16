Manisa'da yürek burkan kaza... 1 şehit, 1 yaralı
Manisa'da bir ekip aracı park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Ekip aracındaki trafik polislerinden 34 yaşındaki Ali Barut'un şehit olduğu, 24 yaşındaki Hatice Ü.'nün ise ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde park halindeki bir TIR’a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polisleri kazasında 34 yaşındaki Ali Barut şehit olurken, 24 yaşındaki Hatice Ü. ağır yaralandı. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
TIR'IN DORSESİNE ARKADAN ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; dün saat 07.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
1 POLİS ŞEHİT OLDU
Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.
YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.