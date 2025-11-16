Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da yürek burkan kaza... 1 şehit, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Manisa'da yürek burkan kaza... 1 şehit, 1 yaralı

        Manisa'da bir ekip aracı park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Ekip aracındaki trafik polislerinden 34 yaşındaki Ali Barut'un şehit olduğu, 24 yaşındaki Hatice Ü.'nün ise ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 15:22 Güncelleme: 16.11.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisin şehit olduğu kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa’nın Alaşehir ilçesinde park halindeki bir TIR’a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polisleri kazasında 34 yaşındaki Ali Barut şehit olurken, 24 yaşındaki Hatice Ü. ağır yaralandı. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        TIR'IN DORSESİNE ARKADAN ÇARPTI

        DHA'daki habere göre kaza; dün saat 07.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir-Sarıgöl kara yolunda meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

        1 POLİS ŞEHİT OLDU

        Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.

        YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        12 yaşındaki scooterlı kazada yaşamını yitirdi
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Habertürk Anasayfa