EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; saat 06:54'de Ege Denizi-Kuşadası Körfezi açıklarında İzmir Menderes'e 5.4 km uzaklığında 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.88 km olarak kaydedildi.

SİİRT 2.9 İLE SALLANDI!

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; saat 05:17'de Siirt'in Şirvan ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.