Malatya'da korkutan deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 5 HAZİRAN 2020

2020.06.05 21:06:19 38.2418 38.7037 4.6 -.- 5.3 5.3 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.06.05 20:25:19 37.6128 38.5885 16.7 -.- 1.7 -.- BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel

2020.06.05 19:58:02 37.3335 36.0982 5.4 -.- 2.1 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2020.06.05 19:04:07 37.3142 35.2010 5.2 -.- 2.2 -.- EGLENCE-KARAISALI (ADANA) REVIZE01 (2020.06.05 19:04:06)

2020.06.05 19:01:07 34.1237 25.5940 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.05 17:29:53 36.9910 37.4088 0.0 -.- 1.9 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2020.06.05 17:10:29 36.9180 28.5020 3.7 -.- 2.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2020.06.05 17:10:29)

2020.06.05 16:58:42 37.3573 35.2310 6.4 -.- 2.6 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel

2020.06.05 16:49:25 39.8473 33.0368 8.3 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.06.05 16:34:09 36.1418 33.1792 11.8 -.- 1.7 -.- GOZCE-BOZYAZI (MERSIN) İlksel

2020.06.05 16:32:24 37.5130 35.9670 5.0 -.- 1.3 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.06.05 15:41:06 38.4175 39.2267 5.1 -.- 1.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.05 15:39:06 39.3657 27.5082 6.7 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2020.06.05 15:39:08)

2020.06.05 15:23:52 37.9570 28.0238 19.2 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel

2020.06.05 15:12:42 38.4713 39.2102 3.3 -.- 1.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel