Lviv'deki Türk vatandaşı son durumu anlattı!

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Son dakika haberler... Ukrayna'nın Lviv kentinde yaşayan Türk vatandaşı Ali Rıza Durmaz, Habertürk TV'de Ebru Baki'nin hazırlayıp sunduğu programda son 6 günü anlattı.

"PARA ÇEKİLMESİNE SINIR KONULMUŞ DURUMDA"

İşte Türkiye'ye dönüş için trene binen Durmaz'ın söyledikleri: "Zorlu bir süreç ve karmaşa hale yaşadık. Acı manzaralara şahit olduk. Kurtuluş savaşı veren bir halk gördük. Zaman zaman sığınaklara yönlendirildik. Merkezlerde yoğunluk yaşadık. Şu an para çekilmesine bir sınır konulmuş durumda. Yoğunluğu engellemek için yapılmış, günlük harcamayı giderecek bir meblağ bankamatiklerden veriliyor.

"ŞEHİRLERDE TEYAKKUZ HALİ VAR"

Trenini bekleyen insanlar var garlarda. Üşeyen, titreyen insanları gördük. Gerçekten zon bir süreç yaşadık. Kendimizi güvenli hissettiğimiz ülkemize dönüyoruz. Şehirde ciddi bir teyakkuz hali var. Polis ve istihbarat, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye soruyor. Telefonlarınızdaki fotoğraflara da bakıyorlar.

"TANIKLIK EDİYORSUNUZ AMA KORKUYORSUNUZ"

Tarihe tanıklık ediyorsunuz ama korkuyorsunuz. Önce İstanbul'a ardından Samsun'a geçeceğim. Burada işlerimiz olduğu için Lviv'de yerleşik bir hayatımız vardı."