Lüks otomobili gasp ettiler! "Kafasına sık" diye bağırdı!

DHA

İstanbul'da, geçtiğimiz çarşamba günü gece saatlerinde Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde, otomobili ile siteye gelen Ayhan Bahçekapılı, aracını otoparka park etmek istedi fakat yer bulamadı.

ÜÇ GASPÇI OTOMOBİLLE GELDİ

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine tekrar caddeye çıkan Bahçekapılı'nın çevresini otomobili ile gelen 3 şüpheli çevirdi.

"SIK KAFASINA" DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Belinden tabanca çıkaran şüpheliler, sürücüyü araçtan indirmeye çalıştı. Bahçekapılı'nın direnmesi üzerine bir şüpheli, "Sıkın kafasına" diyerek bağırmaya başladı.

OTOMOBİLİ ALIP KAÇTILAR

Daha fazla direnemeyen Ayhan Bahçekapılı, otomobilinden indi. Şüpheliler otomobili gasp edip olay yerinden uzaklaştı. Bahçekapılı, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAR MASKELİ 3 KİŞİ GELİYOR"

Bahçekapılı'nın komşusu İbrahim Tekin, "Gece saatlerinde otoparka geliyor, yer bulamayınca dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı sırada şüphelileri görüyor. Onlarda lüks bir otomobil var. O sırada bu kişiler de peşinden geliyor. Gelip aracı buraya park ediyor. 3 kar maskeli kişi yanına geliyor.

"SİLAHI KAFASINA DAYIYORLAR"

Silahlılar, 'Anahtarı ver' diye bağırıyorlar. Komşumuz da biraz mücadele ediyor. Ne kadar dirense de sonunda bırakıyor. En mutlu olduğumuz taraf kimsenin canına bir şey gelmemesi. Silahı kafasına dayayıp, aracı alıyorlar. Öbür araçta bekleyen şüpheli, komşumuz direnince 'Kafasına sık' diye bağırıyor" dedi.