Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."