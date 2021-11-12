Liseli Selma koronaya yenildi

Osmaniye'de, Bahçe Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce (17), Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren lise öğrencisi Selma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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