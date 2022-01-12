Liseli Helin kapısı açık olan dolmuştan düştü!

Alınan bilgiye ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, dün öğle saatlerinde Kızılay yönüne seyreden Haydar Vural'ın kullandığı dolmuş bir süre kapısı açık halde ilerledi.
AA'da yer alan habere göre, bu esnada ayakta duran yolcular arasında yer alan Helin Doğan, açık kapıdan düştü. Aracın üzerinden geçtiği Helin Doğan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Burada çocuk yoğun bakım ünitesine alınan Doğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan dolmuş şoförü Haydar Vural, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Hakimlikteki sorgusunun ardından şüpheli Vural, "konutu terk etmeme" adli şartıyla serbest bırakıldı. Vural, ifadesinde yolcu aldıktan sonra kapı otomatiğine bastığını ancak kapının kapanıp kapanmadığını görmediğini iddia ederek, olaydan üzüntü duyduğunu söyledi.
Öte yandan olay yerini gören güvenlik kamera kayıtları soruşturma dosyasına alındı. Kayıtlarda dolmuşun kapısı açık şekilde ilerlerken Helin Doğan'ın araçtan düştüğü ve aracın genç kızın üzerinden geçtiği yer alıyor.
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