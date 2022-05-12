Kuzenini öldüren doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İHA

Gaziantep’te 2 gün önce yaşanan korkunç olayda, Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik tartıştığı kuzeni Alaaddin Çelik'i (34) ofisinin önünde silahla vurarak öldürdü

İHA'nın haberine göre Çelik daha sonra, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çelik’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

"2 DEFA POLİSİ ARADIM"

Çelik’in amcaoğulları ile aralarında başlayan husumetten dolayı 20 gün önce Batıkent Polis Merkezi Amirliği’ne giderek kendisi ve ailesi hakkında koruyucu tedbir kararı çıkarttırdığı öğrenildi.

Kuzeni Alaaddin Çelik’i öldürmeden önce ofisinin önünde onun kardeşleri E. ve M. Çelik tarafından darbedildiğini ifadesinde belirten doktor Çelik, olay öncesinde 2 defa 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak risk altında olduğunu ve ofisinin olduğu siteye polis ekibi gönderilmesini talep ettiğini söyledi.

"BORÇ PARA VERMEYİNCE HUSUMET BAŞLADI"

Emniyette verdiği ifadede öldürdüğü kuzeni Alaaddin ile kardeşleri Enes ve Mehmet’e her zaman elinden gelen yardımı yaptığını aktaran Çelik, kuzeni E.'ye araba alırken 50 bin lira borç para verdiğini söyledi. Ardından M. ile Alaaddin’in de kendisinden borç para talep etmeye başladığını belirten Çelik, “Ben de kendileriyle bir daha görüşmedim. Bu tavrımdan dolayı aramızda husumet başladı. Bundan 20 gün önce Batıkent İbrahimli Polis Merkezine gidip isim vermeden tehdit edildiğimi söyleyerek adıma ve ailem adına can güvenliği tedbiri talebinde bulundum. Bana ve aileme koruyucu tedbir kararı uygulandı” ifadelerini kullandı.

"BENİ DARBEDİP ÇANTAMI ÇALDILAR"

İfadesinde olay anını da anlatan Çelik, saat 13.00 gibi dayısı A.Ç. ile ofisten çıktığını söyledi. Merdivenlerden indiği sırada sitenin alt katında kuzenleri Enes ile Mehmet’i gördüğünü aktaran Çelik ifadesinde, “Ben de onu görünce 112’yi aradım. Risk altında olduğumu bir ekip gönderilmesini istedim. O sırada M. ve E. gelip beni darbetti. İkisinden biri omzuma asılı olan çantamı alıp kaçtı. Bunun üzerine 112’yi tekrar arayıp durumu anlattım. Bir an önce ekibin gelmesini istedim” dedi.

"BANA SATIRLA SALDIRDI, KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Polisi beklemek için site güvenliğinin önüne indiği sırada sağında E., solunda M. Çelik’i gördüğünü söyleyen Çelik, “O esnada Alaattin Çelik elinde satırla benim üzerime hızla gelmeye başladı. Ben de kendimi koruma amaçlı taşıma ruhsatlı silahımı çıkarıp atışa hazır hale getirdim. Aramızda çok az bir mesafe kala Alaattin’in ayağına doğru ateş ettim. O sıra Alaattin yere düştü. M. ve E.'ye de onları korkutmak için ateş ettim. Üzerime gelemediler. Tabancayı yere bırakarak polislere teslim oldum. Saldırıyı def etmek için silah kullandım. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Keşke bu şekilde sonuçlanmasaydı” şeklinde konuştu.